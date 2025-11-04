Умер актер и телеведущий Юрий Николаев

На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщает Life. По данным издания, Николаев умер дома после внезапного ухудшения самочувствия.

Отмечается, что телеведущий в последние годы боролся с тяжелым заболеванием легких. Во вторник сообщалось о его госпитализации. Информацию о смерти подтвердил народный артист России Николай Цискаридзе, выразив соболезнования в своем Telegram-канале.

СМИ: Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе в семье ветеранов Великой Отечественной войны. После окончания школы он поступил в ГИТИС, где получил специальность «актер театра и кино».

С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а с 1973 года начал карьеру на телевидении. Всесоюзную известность ему принесли программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики» и «Честное слово». В 1998 году Юрию Николаеву было присвоено звание народного артиста России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
