Отдых у дома: В Альянсе турагентств перечислили последствия повышения цен на билеты

Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, это может произойти на фоне сокращения объемов субсидирования. Наталия Осипова отметила, что из-за высоких цен россияне будут отдыхать рядом с домом.

«Перевозка и стоимость играют очень большую роль в плане выбора мест отдыха. Пока это не отражается никак: как мы продавали путевки за рубеж и внутри страны, так и продаем. Если мы имеем в виду Россию, то путевки в санаторий в Сочи вы уже не купите, их практически нет. Скорее всего, те, у кого не будет денег на дорогу, будут отдыхать где-то внутри региона, ближе к дому. При этом на тех, у кого есть возможность покупать билеты по завышенной цене, это никак не отразится», - сказала Осипова.

Она отметила, что цены на ж\д билеты в Анапу за месяц подорожали в два раза. При этом Осипова рассказала, что если количество авиарейсов будет уменьшаться, то билеты будут стоить еще дороже.