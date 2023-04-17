Отдых у дома: В Альянсе турагентств перечислили последствия повышения цен на билеты
Стоимость перевозки играет очень большую роль для россиян при выборе места отдыха, отметила в эфире НСН Наталия Осипова.
В ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки, рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова в интервью НСН. По ее словам, это приведет к тому, что россияне будут отдыхать в черте своих регионов.
Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, это может произойти на фоне сокращения объемов субсидирования. Наталия Осипова отметила, что из-за высоких цен россияне будут отдыхать рядом с домом.
«Перевозка и стоимость играют очень большую роль в плане выбора мест отдыха. Пока это не отражается никак: как мы продавали путевки за рубеж и внутри страны, так и продаем. Если мы имеем в виду Россию, то путевки в санаторий в Сочи вы уже не купите, их практически нет. Скорее всего, те, у кого не будет денег на дорогу, будут отдыхать где-то внутри региона, ближе к дому. При этом на тех, у кого есть возможность покупать билеты по завышенной цене, это никак не отразится», - сказала Осипова.
Она отметила, что цены на ж\д билеты в Анапу за месяц подорожали в два раза. При этом Осипова рассказала, что если количество авиарейсов будет уменьшаться, то билеты будут стоить еще дороже.
«Я наблюдала за перевозкой в Анапу. Если месяц назад ж\д билет стоил порядка семи-десяти тысяч, то уже потом в два раза он стал дороже. Что касается авиаперевозки, то подорожание связано и с подорожанием керасина. Внешние перевозки тоже подорожают, это связано с турбулентностью валюты. А если будет уменьшаться количество рейсов, значит билеты будут еще дороже. Надеемся, что билеты будут доступны многим россиянам», - резюмировала Осипова.
В прошлом году российские власти выделяли 100 миллиардов рублей из федерального бюджета в качестве субсидий, в частности, на возмещение расходов на аренду, лизинг самолетов и двигателей, их страхование, техобслуживание и ремонт. В августе Минтранс отчитался о снижении цен на авиабилеты благодаря этим субсидиям на 8%, сообщает «Радиоточка НСН».
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