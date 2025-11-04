США разрешили операции с самолетами, связанными с Лукашенко и «Славкалием»
Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трех подсанкционных самолетов, которые Вашингтон связывает с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Разрешение распространяется на лайнеры с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. В лицензии уточняется, что операции могут включать обслуживание, перелеты, а также иные технические и коммерческие действия, если они связаны с использованием самолетов Лукашенко или белорусской компанией с ограниченной ответственностью «Славкалий».
Компания «Славкалий» с 2016 года реализует проект строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Организация ранее также находилась под санкциями.
Помимо этого, США сняли ограничения с еще одного самолета, связанного с авиакомпанией «Белавиа». При этом в минфине подчеркнули, что лицензия не означает разблокировку иных активов и не отменяет действия других санкций против Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
