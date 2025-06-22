Министр финансов Крыма рассказала об инвестиционной привлекательности региона

«Сегодня Крым — инвестиционно привлекательный регион. Мы очень активно развиваемся. Нашей инвестиционной привлекательности способствует свободная экономическая зона с льготными ставками. На рубль льгот в свободной экономической зоне у нас 3,9 рубля инвестиций. В Крыму деньги вкладывают больше, чем получают льгот. Таким образом, развиваются предприятия, растет заработная плата. По инвестиционным проектам создано более 90 тысяч новых рабочих мест. Сейчас происходит большое развитие инфраструктуры: начиная с дорог, водоводов, строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений, большого развития электрических сетей. Крым развивается активно», - отметила Кивико.

Она также объявила, что летом этого года в Крыму ожидают «хороший туристический сезон».