Министр финансов Крыма рассказала об инвестиционной привлекательности региона

Зампредседателя совета Министров республики Ирина Кивико в эфире НСН объявила, что в регионе лидерами по числу инвестиций остаются промышленная, туристическая, жилищная и сельскохозяйственная отрасли.

Зампредседателя совета Министров Крыма, министр финансов республики Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила специальному корреспонденту НСН, что общий объем инвестиций в регионе за 10 лет превысил 2 трлн рублей.

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«Международное сотрудничество у нас происходит через российскую регистрацию филиалов компаний. Так как Крым уже много лет находится под санкциями, инвесторы напрямую к нам не заходят. Поэтому мы заключаем соглашения об инвестициях с российскими компаниями. За 10 лет объем частных инвестиций в Крыму превысил 1 трлн 200 млрд рублей. Общий объем инвестиций, включая бюджетный — более 2 трлн рублей. На первом месте по инвестициям — промышленность, на втором — туристическая отрасль, на третьем — жилищное строительство, на четвертом — сельское хозяйство», - заявила она.

По словам зампредседателя совета Министров республики, Крым является инвестиционно привлекательным регионом России.

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«Сегодня Крым — инвестиционно привлекательный регион. Мы очень активно развиваемся. Нашей инвестиционной привлекательности способствует свободная экономическая зона с льготными ставками. На рубль льгот в свободной экономической зоне у нас 3,9 рубля инвестиций. В Крыму деньги вкладывают больше, чем получают льгот. Таким образом, развиваются предприятия, растет заработная плата. По инвестиционным проектам создано более 90 тысяч новых рабочих мест. Сейчас происходит большое развитие инфраструктуры: начиная с дорог, водоводов, строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений, большого развития электрических сетей. Крым развивается активно», - отметила Кивико.

Она также объявила, что летом этого года в Крыму ожидают «хороший туристический сезон».

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«За пять месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом темп роста по приехавшим туристам в Крыму составил около 20%. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), уровень загрузки летом будет высоким, потому что спрос выше, чем в прошлом году. Поэтому ожидаем хороший туристический сезон. Море у нас чистое, красивое. Ждем всех в гости!» - заключила собеседница НСН.

Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что новый круглогодичный курорт в Крыму повысит привлекательность региона еще больше.

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ФОТО: РИА Новости
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