«Нужно учитывать, что у нас еще не очень все хорошо с погодой, сезон еще не начался в полную силу. Поэтому пока на летний период забронировано примерно 60% номеров. В июле-августе мы дойдем до стопроцентной брони. Так было в прошлом году и позапрошлом. Самые активные месяцы у нас – июль, август и даже сентябрь. К этому времени становится жарче, море прогревается. Ежегодно у нас средний прирост туристов составляет 6-7%. Емкость рынка увеличивается, номерной фонд растет, поэтому рассчитываем, что в этом году будет прирост в 15-20%», - рассказала она.

При этом Калягина подчеркнула, что высокие цены на авиабилеты до Сочи могут отпугнуть туристов. Многие из них добираются до региона уже привычным путем, несмотря на открытие аэропорта в Сухуме.

«Очень сильно на турпотоке отражаются цены на авиабилеты. Например, билеты в Сочи сейчас очень дорогие. Основной поток туристов все равно пока прилетает в Сочи, хотя часть мы уже берем на себя. Говорить о результатах открытия аэропорта в Сухуме пока рано, мы оценим по итогам сезона. Часть туристов, которые прилетали в Сочи, теперь полетят в Сухум. Но увеличится ли общее количество туристов по сезону, пока сказать еще не можем», - заключила собеседница НСН.

Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва. Первый рейс по маршруту Москва — Сухум выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

