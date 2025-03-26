«Не под бульдозер!»: Строителей нового курорта в Крыму призвали сохранить природу

По ее словам, при реализации проекта нового курорта необходимо сохранить природные ресурсы региона, а не пускать все под бульдозер.

«В этом районе не нужно начинать все с нуля, необходимо оставить фрагменты истории, природные ресурсы. Все под бульдозер – плохая тактика. Нужно привести в порядок то, что тут имеется, не нужно закатывать все в бетон. Этот проект будет очень удобно расположен с точки зрения логистики. В Крыму столько новых дорог построили, плюс аэропорт рядом. Планируется строительство же не только гостиниц, но и апартаментов, так что этот регион можно рассмотреть с точки зрения инвестиций. Не только южное побережье Крыма является нашей жемчужиной, но и весь наш берег», - заключила Стамбульникова.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал НСН, что на майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города «Золотого кольца».

