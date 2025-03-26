«Не под бульдозер!»: Строителей нового курорта в Крыму призвали сохранить природу

Новый круглогодичный курорт в Крыму повысит привлекательность региона еще больше, сказала НСН Наталья Стамбульникова.

Район в Крыму, где планируется создать новый курорт «Золотые пески», имеет очень выгодное расположение с точки зрения логистики, сказала в эфире НСН председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.

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Круглогодичный морской курорт «Золотые пески», который планируется создать в Крыму, сможет принимать миллион туристов в год, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, объем господдержки проекта составит 13 миллиардов рублей. Аксенов рассказал что курорт профинансируют из республиканского и федерального бюджетов. Средства направят на создание инфраструктуры - в частности, планируется перенос региональной автомобильной дороги за железнодорожные пути. Стамбульникова назвала инициативу властей Крыма замечательной.

«С точки зрения туризма эта локация очень перспективна, ведь там бескрайние, но к сожалению, бесхозные песчаные пляжи и степи, которые можно было бы привести в порядок и использовать. Лет 15-20 я каждую неделю проезжала через этот регион и думала: «Когда уже кто-нибудь обратит внимание на это место? Тут ведь можно было бы сделать крутой курорт». Видимо, мысли материалы. Это замечательный проект на интересной локации с богатым ресурсом. Просто раньше эта местность никому не была нужна. Это хорошая круглогодичная перспектива, которая повысит привлекательность Крыма еще больше», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, при реализации проекта нового курорта необходимо сохранить природные ресурсы региона, а не пускать все под бульдозер.

«В этом районе не нужно начинать все с нуля, необходимо оставить фрагменты истории, природные ресурсы. Все под бульдозер – плохая тактика. Нужно привести в порядок то, что тут имеется, не нужно закатывать все в бетон. Этот проект будет очень удобно расположен с точки зрения логистики. В Крыму столько новых дорог построили, плюс аэропорт рядом. Планируется строительство же не только гостиниц, но и апартаментов, так что этот регион можно рассмотреть с точки зрения инвестиций. Не только южное побережье Крыма является нашей жемчужиной, но и весь наш берег», - заключила Стамбульникова.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал НСН, что на майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи и города «Золотого кольца».

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ФОТО: Сергей Мальгавко / ТАСС
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