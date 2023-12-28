Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд
28 декабря 202318:04
Немецкие власти по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Европейского союза российские активы на сумму примерно 4,1 млрд евро. Об этом сообщил на брифинге представитель Минфина Германии.
Отмечается, что были заморожены «все подлежащие санкциям активы».
Ранее сообщалось, что Швейцария заблокировала порядка 8,8 миллиардов долларов частных российских активов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru