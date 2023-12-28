Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд

Немецкие власти по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Европейского союза российские активы на сумму примерно 4,1 млрд евро. Об этом сообщил на брифинге представитель Минфина Германии.

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Отмечается, что были заморожены «все подлежащие санкциям активы».

Ранее сообщалось, что Швейцария заблокировала порядка 8,8 миллиардов долларов частных российских активов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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