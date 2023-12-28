СМИ: В Европе сомневаются в законности конфискации российских активов

По данным издания, США, Канада и Япония намерены подготовить варианты конфискации российских активов к встрече лидеров большой семерки, которая может пройти 24 февраля 2024 года. Однако три страны сообщили, что прежде, чем принимать финальное решение, следует тщательно изучить законность подобной конфискации. Ряд европейских министров призывает обеспечить высокую степень секретности в обсуждении этих мер.

Франция и Великобритания также полагают, что в случае успешной конфискации средств их все равно будет недостаточно для удовлетворения потребностей Украины, сообщает издание. На данный момент прорабатываются разные варианты – от прямой конфискации до использования доходов от замороженных активов или применения их в качестве залога для кредитов.

Ранее сообщалось, что Запад может легализовать конфискацию замороженных активов России, если признает себя пострадавшей стороной от боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».



