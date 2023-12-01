Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов

Так, общая сумма замороженных с февраля прошлого года средств российского Центрального банка на сегодняшний день составляет примерно 8,45 миллиардов долларов.

Глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил «Радиоточке НСН», что швейцарские банки, скорее всего, заморозят российские активы, так как конфисковать их незаконно.



«Швейцария присоединилась к санкциям... Они также могут вернуть деньги собственникам. Клиент закрывает счет, и деньги перечисляются на счета тех банков, которые собственник укажет. Однако наиболее вероятный сценарий — заморозка активов. Конфискация не укладывается в рамки существующего законодательства. Сейчас даже не могут решить вопрос, можно или нельзя использовать замороженные средства, которые на счетах в Швейцарии держал наш Центробанк», — отметил он.

