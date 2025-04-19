ОАК передала Минобороны партию новых истребителей Су-34

Партию истребителей Су-34 передали в российские войска. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Объединенная авиастроительная корпорация... передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34», - указано в сообщении.

Воздушные суда полностью прошли заводские испытания и проверки на различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования.

По словам первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова, заводы госкорпорации наращивают темпы выпуска Су-34. В свою очередь, гендиректор организации Вадим Бадеха отметил, что за два года производство таких истребителей увеличилось более чем вдвое.

Ранее ОАК передала российским военным первую в 2025 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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