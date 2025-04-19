ОАК передала Минобороны партию новых истребителей Су-34
Партию истребителей Су-34 передали в российские войска. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Объединенная авиастроительная корпорация... передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34», - указано в сообщении.
Воздушные суда полностью прошли заводские испытания и проверки на различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования.
По словам первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова, заводы госкорпорации наращивают темпы выпуска Су-34. В свою очередь, гендиректор организации Вадим Бадеха отметил, что за два года производство таких истребителей увеличилось более чем вдвое.
Ранее ОАК передала российским военным первую в 2025 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru