«Росасфальт» предложил штрафовать за использование шипованной резины летом

Ассоциация производителей асфальта «Росасфальт» обратилась в Госдуму, кабмин, Минтранс и МВД с предложением штрафовать автомобилистов за использование шипованной резины в летний период, сообщил «Коммерсантъ».

Сумма штрафа за езду на шипованной резине в период с июня по август может составить две тысячи рублей. Кроме того, каждому региону предлагается выбрать время, когда можно будет использовать соответствующие покрышки, сообщил телеканал «360».

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При этом «Росасфальт» предложил снизить предельную скорость для машин на шипованной резине до 80 километров в час за городом и до 60 в пределах населенных пунктов. Для контроля предполагается обязать водителей размещать знак «Ш» под лобовым стеклом, рассказало URA.RU.

Президент ассоциации Николай Быстров подчеркнул, что неправильное использование резины приводит к раннему износу дорог. По его словам, компаниям приходится ремонтировать полотно в гарантийные сроки, из-за чего они несут убытки, пишет Газета.ру.

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Фото: admhimki.ru
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