«Росасфальт» предложил штрафовать за использование шипованной резины летом
Ассоциация производителей асфальта «Росасфальт» обратилась в Госдуму, кабмин, Минтранс и МВД с предложением штрафовать автомобилистов за использование шипованной резины в летний период, сообщил «Коммерсантъ».
Сумма штрафа за езду на шипованной резине в период с июня по август может составить две тысячи рублей. Кроме того, каждому региону предлагается выбрать время, когда можно будет использовать соответствующие покрышки, сообщил телеканал «360».
При этом «Росасфальт» предложил снизить предельную скорость для машин на шипованной резине до 80 километров в час за городом и до 60 в пределах населенных пунктов. Для контроля предполагается обязать водителей размещать знак «Ш» под лобовым стеклом, рассказало URA.RU.
Президент ассоциации Николай Быстров подчеркнул, что неправильное использование резины приводит к раннему износу дорог. По его словам, компаниям приходится ремонтировать полотно в гарантийные сроки, из-за чего они несут убытки, пишет Газета.ру.
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