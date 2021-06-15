«Росасфальт» предложил штрафовать за использование шипованной резины летом

При этом «Росасфальт» предложил снизить предельную скорость для машин на шипованной резине до 80 километров в час за городом и до 60 в пределах населенных пунктов. Для контроля предполагается обязать водителей размещать знак «Ш» под лобовым стеклом, рассказало URA.RU.

Президент ассоциации Николай Быстров подчеркнул, что неправильное использование резины приводит к раннему износу дорог. По его словам, компаниям приходится ремонтировать полотно в гарантийные сроки, из-за чего они несут убытки, пишет Газета.ру.

