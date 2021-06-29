Правительство выделит на ремонт дорог в России 30 млрд рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти продолжат поддерживать создание новых и ремонт уже существующих дорог, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании кабмина он рассказал, что дополнительно будут выделены 30 миллиардов рублей, которые направят на ремонт не менее двух тысяч км автомобильных дорог в 84 регионах страны.
«За счёт этих средств в надлежащее состояние будут приведены региональные, муниципальные и местные дороги», - отметил глава Правительства.
Мишустин поручил довести средства «максимально быстро», чтобы работы в регионах начались «уже в ближайшие месяцы».
Ранее глава российского правительства заявил, что на новые пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, выделят более 46,6 миллиарда рублей, сообщает RT. По словам Мишустина, эти средства также пойдут на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.
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