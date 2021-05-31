Глава Башкирии назвал преступлением кривую разметку на дорогах

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал качество нанесения дорожной разметки на дорогах региона. Он поднял эту тему в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

На заседании были представлены фотографии, на которых были зафиксированы недочеты в дорожной разметке.

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«Вот это как можно объяснить? Это не бабушка мне рассказала, а контрольное управление. Человек, который взялся делать дорожную разметку, он проснулся вообще? <...> Мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, через день ее смоет. Разберитесь, пожалуйста. Я считаю это преступлением», — цитирует РИА Новости губернатора.

По данным контрольного управления региона, дорожная разметка наносилась на неподготовленные участки автотрасс без проведения ямочного ремонта, устранения трещин и других дефектов.

Ранее Хабиров жестко раскритиковал уборку столицы республики. Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что заявление башкирского губернатора ее поразило, так как в регионе остаются нерешенными гораздо более острые проблемы.

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ФОТО: glavarb.ru
ТЕГИ:ДорогиБашкирия
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