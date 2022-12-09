«Миллиардные убытки»: Мировые автоконцерны по команде покинули Россию
Российский авторынок к концу года смог сохранить 14 брендов из 60, на рынке представлены отечественные и китайские автомобили. Эксперты ожидают результатов параллельного импорта в 2023 году.
Российский авторынок к концу года смог сохранить 14 брендов из 60, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди уцелевших три отечественных производителя: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).
Таким образом, российский рынок стал на 78% китайским, уточняют представители отрасли.
Автомобильные бренды начали покидать отечественный рынок на фоне начала спецоперации на Украине, одним из первых работу в России приостановил американский Ford. В октябре компания вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании российскому юрлицу.
О намерении продать свои российские активы заявил и немецкий автоконцерн Volkswagen. Ожидается, что в течение года будут проданы активы Porsche, Scania и MAN, сотрудничество с Россией компания прекратила в марте.
В октябре компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом». Тогда исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в разговоре с НСН сказал, что новый владелец сможет привлечь в качестве производственных партнеров только некоторые китайские компании и российскую Lada.
Но самым громким уходом стала история с Renault, которая поспособствовала возрождению производства легендарного «Москвича». Российские активы группы Renault еще в мае перешли в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перешла ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принял решение забрать завод Renault на баланс города. В конце ноября столичный автозавод возобновил работу, на нем стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».
При этом автоэксперт Вячеслав Субботин не предрек успеха легендарному автомобилю. Он сказал в беседе с НСН, что новый «Москвич», по сути, является китайской машиной, которая вряд ли вызовет большой интерес у россиян. По его мнению, цена на новый «Москвич» будет начинаться от 2,5 млн рублей.
«Люди знают качество китайской продукции и уже поездили на хороших машинах. Перспектива у этих машин не велика, не важно, столица это или регион. Будут продавать этих автомобилей JAC - "Москвич" в районе 10 тыс. в год – и слава Богу», - высказался Субботин.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.
Сегодня также бывший завод Nissan перешел под управление «АвтоВАЗа». Производство на предприятии планируется начать в 2023 году.
На данный момент почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. При этом Минпромторг внес их в перечень параллельного импорта. В перечень вошли и Volkswagen и Ford, а также Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini и другие.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН отмечал, что сейчас автосалоны продают последние остатки автомобилей и вынуждены будут уйти с рынка, если не смогут занять нишу поддержанных авто. По его словам, параллельный импорт пока не заработал должным образом.
«Параллельный импорт так, как бы нам хотелось, не заработал, потому что это достаточно сложный процесс, который всячески тормозится. Автосалонам сложно привозить таким образом машины, их очень сложно оформлять, производители не предоставляют сертификаты. Такси, корпоративный потребитель без этого не может, оформление происходит неделями. Машины привозятся на физических лиц, но это не будет потребляться массово. У нас сохранилась пошлина порядка 48%, которая была для того, чтобы стимулировать производство автомобилей внутри страны», - заключил эксперт.
Со своей стороны, руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев говорил НСН, что сейчас дилеры начинают искать поставщиков машин в Китае, Индии, Вьетнаме, поэтому рано говорить о глобальном закрытии точек продаж автомобилей.
«Рынок в 1,7 миллиона продаж автомобилей в год – недоступен. Я бы не говорил о глобальном закрытии дилеров, большинство перестроится. Часть переориентируется на Китай, другие на Индию, Вьетнам», - пояснил Мосеев.
Однако вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков сказал в интервью НСН, что российский авторынок сократился в этом году на 55-60%, при этом западные производители заканчивают год с убытками и серьезно отстают от Китая.
«Все ведущие мировые автоконцерны по команде покинули российский рынок со слезами на глазах, кто-то теряет из-за этого сотни миллионов, кто-то терпит миллиардные убытки, поэтому сразу резко сократилось предложение. Свято место пусто не бывает, и его сейчас уверенно занимает китайский автопром. Весь мировой автопром заканчивает год с минусом», - рассказал он.
Моженков также отметил, что «ручеек параллельного импорта» увеличивается, а в 2023 году российский авторынок вырастет и достигнет 1 млн машин.
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