«Миллиардные убытки»: Мировые автоконцерны по команде покинули Россию

Российский авторынок к концу года смог сохранить 14 брендов из 60, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди уцелевших три отечественных производителя: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).

Таким образом, российский рынок стал на 78% китайским, уточняют представители отрасли.

Автомобильные бренды начали покидать отечественный рынок на фоне начала спецоперации на Украине, одним из первых работу в России приостановил американский Ford. В октябре компания вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании российскому юрлицу.

О намерении продать свои российские активы заявил и немецкий автоконцерн Volkswagen. Ожидается, что в течение года будут проданы активы Porsche, Scania и MAN, сотрудничество с Россией компания прекратила в марте.