«Отверточная сборка»: Названа возможная стоимость нового «Москвича»
Автоэксперт Вячеслав Субботин предположил в эфире НСН, что «Москвич 3» будет стоить от 2,5 рублей, ответив в этой связи, что «россияне - не дураки».
Новый автомобиль «Москвич» является «китайской подделкой», которая не вызовет большого интереса у россиян, заявил в интервью НСН автоэксперт Вячеслав Субботин.
Ранее в среду столичный автозавод возобновил работу, на нем стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».
«Это ничем не выдающийся автомобиль, среднеразмерный кроссовер китайской компании JAC, и тут нет никакой платформы "Москвич", ее лет 30 назад успешно похоронили руками руководителя завода. Эта машина не будет пользоваться популярностью у россиян, потому что россияне – не дураки. Люди знают качество китайской продукции и уже поездили на хороших машинах. Перспектива у этих машин не велика, не важно, столица это или регион. Будут продавать этих автомобилей JAC - "Москвич" в районе 10 тыс. в год – и слава Богу. Это одна модель, один мотор, одна коробка передач, выбирать не из чего. Ну, напихали они планшетов – на телегу их тоже можно напихать и лошадь погонять. Только нужно ездить, а не навоз возить», - сказал Субботин.
По его мнению, цена на новый «Москвич» будет начинаться от 2,5 млн рублей.
«Здесь нужно отталкиваться от конкурентов, потому что цену определяет не себестоимость товара, а то, сколько люди готовы дать за эту машину. Это в районе 2,5 млн рублей и выше Средняя комплектация будет начинаться от 2,3 млн, а дальше за 3 млн выскочит цена», - предположил автоэксперт.
Субботин также отметил, что корейские аналоги «на голову» превосходят «Москвич-3», да и китайские выглядят поинтереснее.
«Это китайская машина, крупноузловая отверточная сборка. В контейнере приходит автомобиль, к которому нужно прикрутить колеса и больше ничего. У этой машины нет никаких конкурентных преимуществ даже перед китайскими машинами, которые уже есть на рынке, например Chery. А, если сравнивать с машинами, которые недавно были в России, например, Hyundai Creta на голову выше по всему: она лучше едет, лучше управляется, дольше служит и так далее. А это китайская подделка», - заключил собеседник НСН.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в весенней беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрекал новому «Москвичу» китайское будущее.
В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.
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