«Китайцы и ручеек»: Авторынок РФ упал на 60% на фоне миллиардных потерь Запада

Российский авторынок сократился в этом году на 55-60%, при этом западные производители заканчивают год с убытками и серьезно отстают от Китая, сказал в интервью НСН вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что по итогам 2022 года прогнозируется сокращение авторынка в РФ до 666 тыс. автомобилей, что на 1 млн машин (или 60%) меньше, чем в прошлом году.