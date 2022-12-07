«Китайцы и ручеек»: Авторынок РФ упал на 60% на фоне миллиардных потерь Запада
В 2023 году отечественный рынок подберется к миллиону автомобилей, а «ручеек параллельного импорта» увеличится, сказал в эфире НСН Владимир Моженков.
Российский авторынок сократился в этом году на 55-60%, при этом западные производители заканчивают год с убытками и серьезно отстают от Китая, сказал в интервью НСН вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что по итогам 2022 года прогнозируется сокращение авторынка в РФ до 666 тыс. автомобилей, что на 1 млн машин (или 60%) меньше, чем в прошлом году.
«Все ведущие мировые автоконцерны по команде покинули российский рынок со слезами на глазах, кто-то теряет из-за этого сотни миллионов, кто-то терпит миллиардные убытки, поэтому сразу резко сократилось предложение. Свято место пусто не бывает, и его сейчас уверенно занимает китайский автопром. Весь мировой автопром заканчивает год с минусом. В Китае будет продано 24-26 млн автомобилей, в США – в два раза меньше, в странах Европе идет снижение продаж на 5-20%. При этом китайский автопром усилится за счет российского рынка, они заняли на нем прочное первое место, вытеснив корейцев, но все равно в этом году будет снижение на 55-60%», - сказал Моженков.
По его прогнозам, в 2023 году российский авторынок вырастет и достигнет 1 млн машин.
«Я думаю, что в следующем году будет устойчивый рост и рынок подберется к миллиону автомобилей. Рост произойдет за счет увеличения выпуска АвтоВАЗа и экспансии китайских брендов. Также появятся иранские автомобили, "Москвич" начнет выпускать автомобили, и есть еще ряд проектов. Сегодня автокредитование есть, но оно дорогое, а все считают деньги. Здесь проблема в ставке и в резком подорожании машин на фоне дефицита. Но кто-то все-таки и по этим запредельным иногда покупает. Если будет ставочка в районе 8-10%, вообще было бы шикарно», - указал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
Моженков также отметил, что «ручеек параллельного импорта» увеличивается.
«Параллельный импорт заработал, пошли трехлетние автомобили ручейком, но этот ручеек усиливается. Это маленькая добавочка, в следующем году его будет больше. При этом "Рено" или FIAT никто не повезет, везут автомобили среднего класса и премиальных брендов», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр говорил на пресс-конференции в НСН, что пока рано говорить о качестве китайских автомобилей, поскольку «мы видим красивую внешнюю картинку, но не видим внутренности».
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