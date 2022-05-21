МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России

«Если Евросоюз <...> желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки, потому что они составляют наибольшую долю поставок российского сырья в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство», — приводит слова Сиярто РИА Новости.

Если Евросоюз не будет распространять санкции на поставки нефти по трубопроводам, экономики стран «продолжат работать».

«Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — заявил глава венгерского МИД.

Введение эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС является ключевым пунктом шестого пакета санкций. Однако не все страны Евросоюза поддерживают новые ограничения, в том числе и Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан накануне назвал шестой пакет санкций «сбросом ядерной бомбы» на европейскую экономику. Также он подчеркнул, что Венгрия понесет колоссальные убытки из-за эмбарго на нефть.

