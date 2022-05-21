МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто рассказал, что Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки нефти из России вместо того, чтобы вводить запрет на наземные. Венгрия считает, что это позволит экономикам европейских государств работать в новых условиях, заявил политик телеканалу Fox News.
«Если Евросоюз <...> желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки, потому что они составляют наибольшую долю поставок российского сырья в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство», — приводит слова Сиярто РИА Новости.
Если Евросоюз не будет распространять санкции на поставки нефти по трубопроводам, экономики стран «продолжат работать».
«Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — заявил глава венгерского МИД.
Введение эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС является ключевым пунктом шестого пакета санкций. Однако не все страны Евросоюза поддерживают новые ограничения, в том числе и Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан накануне назвал шестой пакет санкций «сбросом ядерной бомбы» на европейскую экономику. Также он подчеркнул, что Венгрия понесет колоссальные убытки из-за эмбарго на нефть.
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