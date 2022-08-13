МИД Венгрии: «Газпром» поставляет топливо сверх установленных контрактов
«Газпром» начал поставки газ в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, передает РИА Новости.
По данным госсекретаря венгерского МИДа, российская компания дополнительно до конца августа поставит в страну 2,6 миллиона кубометров.
«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров», — отмечает Менцер.
В настоящее время начались переговоры по сентябрьскому графику поставок, заявил глава МИД Венгрии, пишет Газета.ru.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.
«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - сказал он.
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