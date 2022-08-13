МИД Венгрии: «Газпром» поставляет топливо сверх установленных контрактов

По данным госсекретаря венгерского МИДа, российская компания дополнительно до конца августа поставит в страну 2,6 миллиона кубометров.

«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров», — отмечает Менцер.

В настоящее время начались переговоры по сентябрьскому графику поставок, заявил глава МИД Венгрии, пишет Газета.ru.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.

«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - сказал он.

