«Услуга Путину»: Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям
Аналитики отмечают рост добычи нефти в России и увеличение стоимости ресурса, на фоне дальнейших ограничений эксперты прогнозируют рост цен, что положительно скажется на доходах РФ от экспорта.
Россия побеждает на газовом и нефтяном рынках и справляется с эффектом санкций, считает обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.
По его словам, в июле добыча нефти в России практически вернулась к показателям начала февраля, минимальный объем фиксировался в апреле, с тех пор отмечается рост.
Также автор статьи анализирует стоимость нефти – уровень цен также удалось восстановить. Именно высокие доходы от экспорта позволяют Москве справляться с эффектом санкций со стороны Европы.
Самой Европе Блас предрекает серьезные проблемы уже в октябре, когда произойдет значительный рост цен на газ.
«Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Западом Украины», - приводит его слова ТАСС.
Западные страны, объявив санкции против России, с одной стороны, оказали услугу президенту РФ Владимиру Путину, с другой - «выстрелили себе в ногу», считает бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.
При этом российская сторона пока ничего не теряет в денежном выражении. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал, что нефтяным компаниям удается обходить антироссийские санкции.
«Есть вопрос о физической достаточности танкеров, которые готовы перевозить российскую нефть. Опыт марта-апреля показал, что есть такие суда, которые перевозят – так называемый «туманный флот», который официально не существует и перевозит подсанкционную нефть Ирана, Венесуэлы и так далее. Массовая перегрузка идет у берегов Кипра, у берегов Греции, они очень активно занимаются этой перевозкой, просто просят больше денег за это, берут на себя риски», - объяснил он.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.
«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - сказал он.
При этом европейские страны и США периодически поднимают вопрос об установлении потолка цен на российскую нефть. Эксперты считают, что это значительно увеличит цены, что ударит по самим странам-ограничителям.
«Потолок цен ввести можно, вопрос в том, что дальше? Если дальше Россия ограничивает поставки нефти, то, естественно, выиграют другие производители: ОПЕК+ и другие, кто является экспортером нефти. А если Россия по каким-то причинам решит снизить цены, то, наоборот, выиграют страны-потребители и проиграют производители. Здесь все зависит от того, какой баланс сложится на рынке», - заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин «Радиоточке НСН».
На фоне экономического кризиса европейские страны уже смягчают свою риторику по поводу поставок российского газа. Специалисты предрекают Евросоюзу большие проблемы и уверяют, что странам просто нечем будет восполнить дефицит ресурса при отказе от взаимоотношений с Россией.
Так, Болгария уже сообщила о готовности возобновить переговоры с «Газпромом» о поставках газа, если страна не найдет альтернативных поставщиков в достаточных количествах. Об этом заявил глава Минэнерго республики Розен Христов.
Накануне также Венгрия и Польша не одобрили план Евросоюза по ограничению потребления газа на 15% в предстоящую зиму. Венгрия выступила против плана Брюсселя. При этом поддержавшая документ Польша позже высказалась против соглашения, назвав его правовую основу «дефектной», однако отказ двух стран не повлиял на принятие плана ЕС.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН предупреждал, что наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики. Он напомнил, что ФРГ потребляет самый большой объем газа из России.
Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности.
С приближением холодов Европа будет бороться с Азией за газ из Российской Федерации, пишет газета The Wall Street Journal. Издание полагает, что повышение стоимости СПГ повлияют на экономику стран Евросоюза, вызовут общественные волнения.
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