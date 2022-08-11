«Услуга Путину»: Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям

Россия побеждает на газовом и нефтяном рынках и справляется с эффектом санкций, считает обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, в июле добыча нефти в России практически вернулась к показателям начала февраля, минимальный объем фиксировался в апреле, с тех пор отмечается рост.

Также автор статьи анализирует стоимость нефти – уровень цен также удалось восстановить. Именно высокие доходы от экспорта позволяют Москве справляться с эффектом санкций со стороны Европы.

Самой Европе Блас предрекает серьезные проблемы уже в октябре, когда произойдет значительный рост цен на газ.

«Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Западом Украины», - приводит его слова ТАСС.