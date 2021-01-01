«Мертвому припарка». Экономике России предрекли деградацию в 2021 году
Член президиума Столыпинского клуба в эфире НСН рассказал, каким будет год Быка для подавляющего большинства россиян.
Экономика России пережила ощутимое падение в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Эксперты дают неутешительные прогнозы, среди которых девальвация рубля и еще большее обеднение россиян. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов признался НСН, что ожидает в 2021 году рост экономики на 3,5% после падения в 2020 году на 4%. Таким образом, рост в следующем году не сможет отыграть все объемы прошлого падения.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, каким будет год Быка для подавляющего большинства россиян.
«Каждый уходящий год лучше, чем наступающий. Это правило железобетонно действует с 2014 года. Средний уровень жизни граждан неуклонно снижается. Суммарно за семилетку доходы россиян упали на 12,5% только по официальным данным, на практике это больше 50%. Новый 2021 год продолжит тенденцию загнивания, деградации и застоя экономики. Будет усиление социального неравенства, поляризации общества, имущественной дифференциации, рост банкротств малого бизнеса, монополизация экономики и затягивание поясов россиян. Медицина и образование будет дорожать, поэтому в реальном выражении соцподдержка будет сокращаться. 2021 год не будет годом прорывов и рывков. Даже по официальным данным год ожидается восстановительным, но не полностью компенсирующим падение экономики в 2020 году. Рост на 2-3% при падении в 4% - это как мертвому припарка», - отметил он.
Жуковский считает, что власти не строят никаких планов по борьбе с бедностью и повышению производительности труда.
«В 2021 году продолжится тенденция на концентрацию прибыли в руках крупных игроков в бизнесе, при этом у большинства россиян будут проблемы с работой. Думаю, это грозит примерно пяти миллионам человек. К концу 2021 года станут банкротами 2-2,5 миллиона предприятий. Часть из них откроются заново, а многие исчезнут. Довольно большое количество сфер бизнеса по-прежнему находятся под ударом. Малый бизнес будет скукоживаться как шагреневая кожа», - утверждает эксперт.
Однако самая главная опасность даже не в этом, добавил экономист.
«Усилилось вымирание народа России, это ставит жирный крест на социально-экономической политике государства. За январь-октябрь 2020 года население страны уменьшилось на 468 тысяч человек, это рекордное значение с 2006 года. В 2021 убыль вырастет до 550 тысяч человек. Для наглядности, это немногим меньше населения Хабаровска. Мы такими темпами не вымирали 15 лет. К 2030 году потери могут достичь 6-8 миллионов. Проблема в том, что на рождение детей у людей банально нет денег, в частности, нет квартиры для жилья. На этом фоне власти откладывают реализацию нацпроектов, об этом президент говорит напрямую», - заявил НСН Жуковский.
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что с 2017 по 2020 год доля людей за чертой бедности увеличилась с 12,3% до 13,5% соответственно, что составляет около 20 миллионов человек, но к 2030 году он надеется на снижение уровня бедности до 6,5%.
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