«Мертвому припарка». Экономике России предрекли деградацию в 2021 году

«Каждый уходящий год лучше, чем наступающий. Это правило железобетонно действует с 2014 года. Средний уровень жизни граждан неуклонно снижается. Суммарно за семилетку доходы россиян упали на 12,5% только по официальным данным, на практике это больше 50%. Новый 2021 год продолжит тенденцию загнивания, деградации и застоя экономики. Будет усиление социального неравенства, поляризации общества, имущественной дифференциации, рост банкротств малого бизнеса, монополизация экономики и затягивание поясов россиян. Медицина и образование будет дорожать, поэтому в реальном выражении соцподдержка будет сокращаться. 2021 год не будет годом прорывов и рывков. Даже по официальным данным год ожидается восстановительным, но не полностью компенсирующим падение экономики в 2020 году. Рост на 2-3% при падении в 4% - это как мертвому припарка», - отметил он.

Жуковский считает, что власти не строят никаких планов по борьбе с бедностью и повышению производительности труда.



«В 2021 году продолжится тенденция на концентрацию прибыли в руках крупных игроков в бизнесе, при этом у большинства россиян будут проблемы с работой. Думаю, это грозит примерно пяти миллионам человек. К концу 2021 года станут банкротами 2-2,5 миллиона предприятий. Часть из них откроются заново, а многие исчезнут. Довольно большое количество сфер бизнеса по-прежнему находятся под ударом. Малый бизнес будет скукоживаться как шагреневая кожа», - утверждает эксперт.



Однако самая главная опасность даже не в этом, добавил экономист.