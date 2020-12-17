Путин назвал число россиян за чертой бедности
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о повышении цен в условиях распространения коронавируса, безработице и росте бедности во время ежегодной пресс-конференции.
Президент подчеркнул, что сейчас «ситуация сложная»: с 2017 по 2020 год процент людей за чертой бедности увеличился с 12,3% до 13,5% соответственно, что составляет около 20 миллионов человек.
Говоря о планах государства, Путин отметил, что к 2030 году надеется снизить уровень бедности до 6,5%. Он напомнил о мерах поддержки для семей, в которых доход одного из родителей составляет менее двух прожиточных минимумов. Если в таких семьях есть дети, то они получают от одного до половину прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от возраста. Кроме того, власти увеличили размер пособия по безработице.
Главным решением проблемы бедности президент назвал развитие экономики, прогрессивных технологий, искусственного интеллекта, цифровизации, которые “позволяют людям работать интересно и развивать свой доход. Путин отметил, что государственные программы, заложенные в рамках национальных проектов, ориентируются на эти цели.
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