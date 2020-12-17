Путин назвал число россиян за чертой бедности

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о повышении цен в условиях распространения коронавируса, безработице и росте бедности во время ежегодной пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что сейчас «ситуация сложная»: с 2017 по 2020 год процент людей за чертой бедности увеличился с 12,3% до 13,5% соответственно, что составляет около 20 миллионов человек.

Говоря о планах государства, Путин отметил, что к 2030 году надеется снизить уровень бедности до 6,5%. Он напомнил о мерах поддержки для семей, в которых доход одного из родителей составляет менее двух прожиточных минимумов. Если в таких семьях есть дети, то они получают от одного до половину прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от возраста. Кроме того, власти увеличили размер пособия по безработице.

Экзотика вместо экономики. Россиянам предрекли бедность

Главным решением проблемы бедности президент назвал развитие экономики, прогрессивных технологий, искусственного интеллекта, цифровизации, которые “позволяют людям работать интересно и развивать свой доход. Путин отметил, что государственные программы, заложенные в рамках национальных проектов, ориентируются на эти цели.



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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:БедностьПресс-конференция Путина
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