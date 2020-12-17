Путин назвал число россиян за чертой бедности

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о повышении цен в условиях распространения коронавируса, безработице и росте бедности во время ежегодной пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что сейчас «ситуация сложная»: с 2017 по 2020 год процент людей за чертой бедности увеличился с 12,3% до 13,5% соответственно, что составляет около 20 миллионов человек.

Говоря о планах государства, Путин отметил, что к 2030 году надеется снизить уровень бедности до 6,5%. Он напомнил о мерах поддержки для семей, в которых доход одного из родителей составляет менее двух прожиточных минимумов. Если в таких семьях есть дети, то они получают от одного до половину прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от возраста. Кроме того, власти увеличили размер пособия по безработице.