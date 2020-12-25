Правительство выделит более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в России
В 2019-2024 годах правительство потратит 15,3 трлн рублей для снижения уровня бедности роста реальных доходов населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты (СП) РФ.
Анализ по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ" указывает, что принятые меры по поддержке семей с детьми до 7 лет позволит уменьшить уровень бедности. Денежные пособия на детей увеличивают доходы населения на 6,7%.
Выделенная сумма составит 89% от общего объема финансирования всех мероприятий, нацеленных на повышение доходов населения. В настоящий момент действует 992 мероприятия, в их числе национальные и федеральные проекты.
По данным Росстата, число россиян с доходом ниже прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% всего населения России. В 2019 году их число снизилось до 18,1 млн, это составило 12,3% населения. Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы Всемирного банка по поводу снижения бедности в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 935 / сут.
Умерли
53 096+635 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+26 890 / сут.
- Бойцу ММА Исмаилову грозит ответственность за хулиганство из-за драки на турнире
- Суд огласит приговор историку Соколову 25 декабря
- МИД РФ оценил сделку между Евросоюзом и Великобританией
- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
- В Минобрнауки рассказали о возможности снижения стоимости дистанционного обучения в вузах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru