Правительство выделит более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в России

Анализ по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ" указывает, что принятые меры по поддержке семей с детьми до 7 лет позволит уменьшить уровень бедности. Денежные пособия на детей увеличивают доходы населения на 6,7%.

Выделенная сумма составит 89% от общего объема финансирования всех мероприятий, нацеленных на повышение доходов населения. В настоящий момент действует 992 мероприятия, в их числе национальные и федеральные проекты.

По данным Росстата, число россиян с доходом ниже прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% всего населения России. В 2019 году их число снизилось до 18,1 млн, это составило 12,3% населения. Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН объяснил, почему не стоит полагаться на прогнозы Всемирного банка по поводу снижения бедности в России.



