Подорожание хлеба связали с ростом цен на топливо

«Уровень себестоимости зерна в "булке хлеба", и это мы говорим про сырье, а не про цену на прилавке, колеблется от 12 до 23 процентов. Все остальное не зерно. Там есть ресурсы, которые гораздо более критичны. Один из таких ресурсов это энергозатраты. Хлеб надо печь. И не важно чем, электричеством или газом. А что у нас произошло с энергетикой? Себестоимость выросла очень сильно. А транспортировка? Как вырос бензин! А хлеб - это дешевый ресурс, его повезли на короткое расстояние, и он резко подорожал», - объяснил Злочевский.

Ранее заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать в этом году зернового экспортного бума.

