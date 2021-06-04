Подорожание хлеба связали с ростом цен на топливо

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский объяснил, почему цена на пшеницу слабо влияет на стоимость хлеба.

«Булка хлеба» никак не зависит от цен на зерновые, сообщил глава Зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции НСН.

В Зерновом союзе объяснили, почему цены на пшеницу выросли

«Уровень себестоимости зерна в "булке хлеба", и это мы говорим про сырье, а не про цену на прилавке, колеблется от 12 до 23 процентов. Все остальное не зерно. Там есть ресурсы, которые гораздо более критичны. Один из таких ресурсов это энергозатраты. Хлеб надо печь. И не важно чем, электричеством или газом. А что у нас произошло с энергетикой? Себестоимость выросла очень сильно. А транспортировка? Как вырос бензин! А хлеб - это дешевый ресурс, его повезли на короткое расстояние, и он резко подорожал», - объяснил Злочевский.

Ранее заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать в этом году зернового экспортного бума.

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