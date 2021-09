Производитель предупредил о риске дефицита чипсов в России

Перебои с поставками чипсов ожидаются в России из-за проблем со сбором картофеля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на владеющую брендом Lay’s компанию PepsiCo.

Производитель предупредил контрагентов о возможных перебоях с поставками всего ассортимента чипсов Lay’s в сентябре и октябре. По данным PepsiCo, текущая ситуация связана с жарким летним сезоном и затяжными дождями с начала осени.

«Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — рассказал представитель компании.

По данным производителей картофеля, урожайность снизится на 15-20%. Минсельхоз подтверждает, что на объеме предложения крупного картофеля отразились неблагоприятные погодные условия. Тем не менее в ведомстве ожидают, что сбор картофеля по итогам года увеличится, отмечает Ura.ru.

Между тем чипсы попали в черный список продуктов, которые не рекомендуется употреблять после 30 лет, напоминает РИА ФАН. Об этом написала обозреватель портала Eat This, Not That Дана Ли Смит. Эксперт также рекомендовала исключить из рациона мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соус, салями и бекон, маргарин, белый хлеб.