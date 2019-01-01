Мечты сбываются. «Газпром» готовится лишить Украину транзита

Москва после 2019 года на переговорах по транзиту газа через территорию Украины будет настаивать на заключении краткосрочного контракта, сообщает Reuters. При этом Москве будет достаточно всего одного года – этого времени хватит, чтобы достроить газопроводы в обход Украины. Киев, разумеется, с этим не согласен: понимая, что при таком расклад он лишится статуса главного транзитера российского газа, настаивает на заключении 10-летнего контракта.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак уверен, что руководство «Нафтогаза» намеренно саботирует подписание контракта на поставку газа, но под давлением Европы все же придет к соглашению с Москвой.

«Противодействие происходит со стороны руководства "Нафтогаза". Давно можно было решить все вопросы, договориться по новому контракту и по новым условиям. Но им, похоже, нравится разбирательство в судах и получение премий за неудачи в этих судах. Причем премий в таких объемах, в которых можно было бы наполовину наполнить пенсионный фонд. Эти руководители привыкли зарабатывать с грабежа населения, по большому счету. Ну а по-умолчанию, транзит будет. Европа вряд ли согласится с тем, что контракт не подписывают. Я не думаю, что нужно сгущать краски, все, скорее всего, наладится, газ на Украине будет», - заявил он НСН.

К слову, лишним козырем в пользу Москвы может стать недавнее письмо Европейской Федерации Энерготрейдеров (EFET), которая упрекнула «Укртрансгаз» в накоплении больших долгов за поставки технического газа, необходимого для транзита голубого топлива.