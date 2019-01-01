Мечты сбываются. «Газпром» готовится лишить Украину транзита
Эксперты обсудили в эфире НСН перспективы лишения Украины статуса основного транзитера российского газа в Европу.
Москва после 2019 года на переговорах по транзиту газа через территорию Украины будет настаивать на заключении краткосрочного контракта, сообщает Reuters. При этом Москве будет достаточно всего одного года – этого времени хватит, чтобы достроить газопроводы в обход Украины. Киев, разумеется, с этим не согласен: понимая, что при таком расклад он лишится статуса главного транзитера российского газа, настаивает на заключении 10-летнего контракта.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак уверен, что руководство «Нафтогаза» намеренно саботирует подписание контракта на поставку газа, но под давлением Европы все же придет к соглашению с Москвой.
«Противодействие происходит со стороны руководства "Нафтогаза". Давно можно было решить все вопросы, договориться по новому контракту и по новым условиям. Но им, похоже, нравится разбирательство в судах и получение премий за неудачи в этих судах. Причем премий в таких объемах, в которых можно было бы наполовину наполнить пенсионный фонд. Эти руководители привыкли зарабатывать с грабежа населения, по большому счету. Ну а по-умолчанию, транзит будет. Европа вряд ли согласится с тем, что контракт не подписывают. Я не думаю, что нужно сгущать краски, все, скорее всего, наладится, газ на Украине будет», - заявил он НСН.
К слову, лишним козырем в пользу Москвы может стать недавнее письмо Европейской Федерации Энерготрейдеров (EFET), которая упрекнула «Укртрансгаз» в накоплении больших долгов за поставки технического газа, необходимого для транзита голубого топлива.
Справедливости ради, с тем же газопроводом «Северный поток-2», который должен лишить Украину монополии на поставки российского газа, пока тоже ясно не до конца. Своего согласия на прокладку газопровода все еще не дала Дания, хотя в Москве неоднократно грозились проложить трубу в обход ее территориальных вод.
Однако ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил уверенность, что Копенгаген будет вынужден дать свое «благословение» под давлением Германии.
«Немцы, которые входят в управление «Северным потоком-2», в том числе Шредер (экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер – НСН) на питерском экономическом форуме открыто говорили, что к моменту постройки всех других участков газопровода они будут подавать на них (датчан) в суды и требовать огромных компенсаций, и они еще пожалеют о своей позиции. Причем, есть основания подать в суд еще с учетом коррупционной составляющей, так как, тормозя «Северный поток-2», они пытаются помочь газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу. Поэтому немцы угрожают датчанам и уголовным преследованием. Я думаю датчан «дожмут» угрозой судебного преследования», - сказал в интервью НСН.
Пока же действующий контракт на поставку газа между Москвой и Киевом будет действовать до конца 2019 года. Европа, не желая становиться заложником очередного российского-украинского противостояния, уже предприняла определенные шаги к обеспечению стабильных поставок. В частности, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович пообещал провести трехстороннюю встречу 16 сентября в Брюсселе
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