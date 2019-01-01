Экономист: Надёжность «Укртрансгаза» задавила политика

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) выразила беспокойство в связи с долгом компании «Укртрансгаз» за газ для технических нужд, который в мае составлял около 160 миллионов долларов. По мнению федерации, выраженному в письме на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, компания является ненадёжным партнёром и ставит под вопрос безопасность поставок в регионе.

Главной проблемой энергетической отрасли Украины остаётся её использование в целях политического давления на Россию и Европу, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Если руководство страны откажется от такого нецелевого использования инструмента, газотранспортная система Украины может вполне эффективно работать, так что останутся довольны все игроки мирового рынка.

«По-моему, очевидно, что, если убрать политическую составляющую проблемы украинской газотранспортной системы, то она могла бы быть вполне эффективной. Если бы не раздували на Украине эту проблему и не пытались её превратить в механизм давления на Россию и Европу, спокойно бы себе зарабатывали на транзите и согласовывали свои действия с европейскими и российскими партнёрами, от этого выиграли бы все — и Украина, и Россия, и Европа. Но, к сожалению, на протяжении многих лет украинская газотранспортная система была предметом торгов, политическим инструментом в глобальных играх. Всё зависит от того, как дальше будет себя вести Украина и энергетические компании», — разъяснил Дудчак.