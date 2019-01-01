Экономист: Надёжность «Укртрансгаза» задавила политика
Украинский экономист рассказал НСН, от чего зависит будущее газотранспортной системы страны.
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) выразила беспокойство в связи с долгом компании «Укртрансгаз» за газ для технических нужд, который в мае составлял около 160 миллионов долларов. По мнению федерации, выраженному в письме на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, компания является ненадёжным партнёром и ставит под вопрос безопасность поставок в регионе.
Главной проблемой энергетической отрасли Украины остаётся её использование в целях политического давления на Россию и Европу, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Если руководство страны откажется от такого нецелевого использования инструмента, газотранспортная система Украины может вполне эффективно работать, так что останутся довольны все игроки мирового рынка.
«По-моему, очевидно, что, если убрать политическую составляющую проблемы украинской газотранспортной системы, то она могла бы быть вполне эффективной. Если бы не раздували на Украине эту проблему и не пытались её превратить в механизм давления на Россию и Европу, спокойно бы себе зарабатывали на транзите и согласовывали свои действия с европейскими и российскими партнёрами, от этого выиграли бы все — и Украина, и Россия, и Европа. Но, к сожалению, на протяжении многих лет украинская газотранспортная система была предметом торгов, политическим инструментом в глобальных играх. Всё зависит от того, как дальше будет себя вести Украина и энергетические компании», — разъяснил Дудчак.
До сих пор шаги новой власти не давали предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, заметил экономист. Однако после парламентских выборов, которые завершились победой партии «Слуга народа», у украинцев остаётся надежда на скорые перемены.
«Кто мешает превратить украинскую газотранспортную систему в эффективное предприятие? Да, есть проблемы с восстановлением, но всё решаемо. Просто нет желания у украинских политиков — и прежних, и новых. Пока нет предпосылок, чтобы что-то изменилось. Дай бог ума и разума тем, кто сейчас получил большинство в украинском парламенте, хочется ещё понадеяться, что власть будет просто более прагматичной. Пока подождём, тогда можно будет либо окончательно ставить точку, либо говорить, что здравый смысл посетил Украину», — заключил Дудчак.
Добавим, в письме на имя главы «Нафтогаза» отмечается, что, если украинская сторона не примет меры по погашению долга, инвестиции в энергетику Украины могут упасть. Также авторы предупреждают о возможных перебоях с транзитом газа через территорию страны. Также, по их мнению, ситуация чревата ослаблением позиций Украины на переговорах по транзиту газа с ЕС и РФ. Переговоры трёх сторон, напомним, запланированы на сентябрь этого года.
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