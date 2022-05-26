«Мечтали о европейских нормах»: Жалобы Молдавии на контракт с «Газпромом» назвали смешными

Просьбы Молдавии изменить газовый контракт с Россией совершенно непонятны, поскольку они сами хотели «все как в Европе», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее глава Мининфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев хочет пересмотреть условия контракта с «Газпромом». По его словам, проблем с оплатой газа было бы меньше, «если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась».