«Мечтали о европейских нормах»: Жалобы Молдавии на контракт с «Газпромом» назвали смешными
Молдавия еще на заплатила «Газпрому» $700 млн по предыдущему, выгодному контракту, который в Кишиневе обозвали «политическими подачками», сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Просьбы Молдавии изменить газовый контракт с Россией совершенно непонятны, поскольку они сами хотели «все как в Европе», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее глава Мининфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев хочет пересмотреть условия контракта с «Газпромом». По его словам, проблем с оплатой газа было бы меньше, «если бы у нас был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась».
«Смешно становится от того, что придумывает Молдавия. Они говорили, что им нужен стандартный европейский договор, чтобы была привязка к спотовым рынкам. В итоге, когда им установили, как в Европе, они начинают жаловаться, что это очень дорого, потому что на спотовых рынках весь 2021 год и сейчас газ дорожает. Сейчас отопительный сезон закончился, а сезон кондиционирования еще не начался, и все равно мы видим цены $950-1000 за тысячу кубов. Цена у Молдавии постоянно меняется так, как она меняется у всех, это и есть рыночный подход и европейские нормы контрактов, о которых в Кишиневе мечтали. Так что, чего хочет теперь Молдавия, совершенно непонятно», - сказал Юшков.
При этом он отметил, что предыдущий, выгодный контракт в Кишиневе называли «политическими подачками».
«Предыдущий контракт, который закончился 30 сентября прошлого года, предполагал, что летом у них идет привязка к стоимости газа на спотовых рынках, где он в этот период, как правило, дешевеет, а зимой идет привязка к стоимости нефти. Получалось, что зимой и летом у них идет привязка к самым выгодным котировкам. Они говорили, что не надо ничего придумывать и это все "политические подачки" для предыдущего руководства Молдавии, которое хитрило, а теперь мы хотим, как в Европе, чтобы все было "прозрачно и честно"», - рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Юшков напомнил, что Молдавия еще не заплатила «Газпрому» $700 млн по предыдущему контракту.
«Почему "Газпром" должен идти навстречу Молдавии и что-то менять в контракте, когда она по предыдущему контракту еще не выплатила всю задолженность? Больше $700 млн они еще не отдали "Газпрому" плюс по этому контракту платят как-то через раз, не вовремя. Пусть долги сначала отдадут, потом можно обсуждать какие-то изменения», - считает эксперт.
При этом Юшков отметил, что Молдавии будет крайне сложно найти альтернативу российскому газу.
«Фактически, нет альтернативы. С точки зрения инфраструктуры Молдавии крайне сложно заменить чем-то российские поставки. Это надо где-то искать СПГ, например, доставлять его в Турцию и оттуда по газопроводам гнать через Болгарию и Румынию. Но сейчас на СПГ целая очередь выстраивается, та же Болгария нигде не может найти замену российскому газу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Он добавил, что единственные две страны, покупающие газ у РФ по фиксированным ценам, это Белоруссия и Армения, но Молдавия в отличие от них идет не на интеграцию с Россией, а ровно противоположным путём.
Ранее президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных с территории Приднестровья. Кроме того, в этой стране ввели запрет на использование Георгиевских лент, которые являются в России одним из символов празднования Дня Победы 9 мая.
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