Молдавия намерена добиваться вступления в ЕС
Глава Молдавии Майя Санду сообщила, что республика подаст в четверг заявку на вступление в Евросоюз. «Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз», — приводит РИА Новости её слова.
Санду отметила, что только в составе Евросоюза существует возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям молдаван. Президент республики также подчеркнула, что она готова «сделать всё, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны».
Ранее в Брюсселе отказались срочно принять Украину в ЕС.
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