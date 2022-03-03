Молдавия намерена добиваться вступления в ЕС

Глава Молдавии Майя Санду сообщила, что республика подаст в четверг заявку на вступление в Евросоюз. «Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз», — приводит РИА Новости её слова.

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Санду отметила, что только в составе Евросоюза существует возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям молдаван. Президент республики также подчеркнула, что она готова «сделать всё, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны».

Ранее в Брюсселе отказались срочно принять Украину в ЕС.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентМайя СандуЕвросоюзМолдавия
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