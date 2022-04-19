Президент Молдавии утвердила запрет в стране Георгиевской ленты
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что утвердила одобренный парламентом страны запрет на Георгиевскую ленту, сообщает пресс-служба молдавского лидера.
«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование продвигающих военную агрессию символов», - заявила она в ходе брифинга.
Санду добавила, что документ вступит в силу после официального обнародования.
Ранее глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ попросил Россию «воздержаться от вмешательства в демократические процессы» в республике, которые касаются запрета Георгиевской ленты в стране, сообщает RT.
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