Президент Молдавии утвердила запрет в стране Георгиевской ленты

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что утвердила одобренный парламентом страны запрет на Георгиевскую ленту, сообщает пресс-служба молдавского лидера.

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«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование продвигающих военную агрессию символов», - заявила она в ходе брифинга.

Санду добавила, что документ вступит в силу после официального обнародования.

Ранее глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ попросил Россию «воздержаться от вмешательства в демократические процессы» в республике, которые касаются запрета Георгиевской ленты в стране, сообщает RT.



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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретГеоргиевская ЛенточкаМайя СандуМолдавия
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