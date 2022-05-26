В Молдавии захотели пересмотреть условия оплаты российского газа
Молдавия хочет добиться «стабильных» цен на газ и выступает за пересмотр условий оплаты в договоре с российским «Газпромом». Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры республики Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.
Как отметил министр, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты», и сложности с оплатой поставок топлива связаны в том числе с пересмотром цен, пишет RT.
«Мы хотим диверсификации. Если выгоден контракт с "Газпромом", то мы согласны продолжать», — подчеркнул Спыну.
Сейчас стоимость газа для Молдавии определяется ежемесячно на основании спотовых цен, которые держатся на высоком уровне, и Кишинев вынужден покупать топливо по $920 долларов за 1 тыс. куб. м, отмечает РЕН ТВ.
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