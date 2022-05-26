В Молдавии захотели пересмотреть условия оплаты российского газа

Как отметил министр, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты», и сложности с оплатой поставок топлива связаны в том числе с пересмотром цен, пишет RT.

«Мы хотим диверсификации. Если выгоден контракт с "Газпромом", то мы согласны продолжать», — подчеркнул Спыну.

Сейчас стоимость газа для Молдавии определяется ежемесячно на основании спотовых цен, которые держатся на высоком уровне, и Кишинев вынужден покупать топливо по $920 долларов за 1 тыс. куб. м, отмечает РЕН ТВ.

