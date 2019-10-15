Мариничев: «Яндекс» спасет отказ от закона о значимых интернет-ресурсах

Такой ход может помочь «Яндексу» обойти закон, однако оценить сейчас, насколько это будет целесообразно сложно, заметил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он посоветовал парламентариям остановить работу над законопроектом, пока не поздно.

«Конечно же, на любую механику можно найти другую альтернативную механику, которая упростит, усложнит или изменит механический процесс первой системы. Но не думаю, что это может помочь, когда законопроект несёт в себе в большей степени субъективный подход к принятию в ряды значимых и незначимых. И, естественно, обойти его можно таким образом, но будет ли это реально, я сомневаюсь. Я думаю, лучший выход из ситуации, это депутатам одуматься и выбросить этот законопроект из головы и из Госдумы. Особенно принимая во внимание катастрофическое падение акций, которое было продемонстрировано в ходе всего лишь обсуждения, а не принятия закона, и бегство иностранного капитала из российской компании, что само по себе подрывает возможность перспективных разработок. Выбросить и не формировать тем самым какие-то пути по его обходу», — заключил Мариничев.