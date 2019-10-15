Мариничев: «Яндекс» спасет отказ от закона о значимых интернет-ресурсах
Интернет-омбудсмен посоветовал депутатам в эфире НСН остановить работу над законопроектом об ограничении доли иностранного капитала в «значимых интернет-ресурсах».
«Яндексу» предложили обойти резонансный законопроект об ограничении доли иностранных инвесторов в капитале крупных интернет-ресурсов, рассматриваемый Госдумой, с помощью «размытия» структуры акций, пишет «Коммерсант». Такая идея содержится в отчёте экспертов Bank of America Merrill Lynch (BofAML).
Отмечается, что на данный момент компания имеет акции классов А и В. на первые приходится 88,3% экономического интереса и 43,1% голосующего. Сейчас у иностранцев в «Яндексе» 42% голосов. Акции класса В по уставу организации запрещено продавать третьим лицам, включая наследников. Компании предлагается создать акции класса С, чтобы при продаже акций класса В они автоматически конвертировались в одну класса А и одну класса С с девятью процентами голосов. Такая структура, по мнению экспертов, позволит обойти требования законопроекта, однако не исключается, что в процессе его рассмотрения документ не претерпит изменений.
Такой ход может помочь «Яндексу» обойти закон, однако оценить сейчас, насколько это будет целесообразно сложно, заметил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он посоветовал парламентариям остановить работу над законопроектом, пока не поздно.
«Конечно же, на любую механику можно найти другую альтернативную механику, которая упростит, усложнит или изменит механический процесс первой системы. Но не думаю, что это может помочь, когда законопроект несёт в себе в большей степени субъективный подход к принятию в ряды значимых и незначимых. И, естественно, обойти его можно таким образом, но будет ли это реально, я сомневаюсь. Я думаю, лучший выход из ситуации, это депутатам одуматься и выбросить этот законопроект из головы и из Госдумы. Особенно принимая во внимание катастрофическое падение акций, которое было продемонстрировано в ходе всего лишь обсуждения, а не принятия закона, и бегство иностранного капитала из российской компании, что само по себе подрывает возможность перспективных разработок. Выбросить и не формировать тем самым какие-то пути по его обходу», — заключил Мариничев.
Добавим, на вопрос, для чего понадобился такой законопроект депутатам, если он отталкивает иностранных инвесторов от российского бизнеса, интернет-омбудсмен не смог ответить. Он подчеркнул, что «каждый думает в меру своей испорченности», а он «недостаточно испорчен», чтобы знать ответ на такой вопрос.
Напомним, на прошлой недели акции «Яндекса» упали на 20% на фоне обсуждения законопроекта, внесённого в Госдуму депутатом «Единой России» Антоном Горелкиным. Документ предполагает ограничение права иностранцев владеть и управлять «информационно значимыми» для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами до 20%. Право на принятие решения о том, считать ли ресурс значимым, предлагается отдать правительственной комиссии. Подробнее о том, как повлияет законопроект в случае принятия на работу «Яндекса», читайте в материале НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МИД РФ подтвердил задержание россиянки в Белоруссии
- Фигуристку Тотьмянину тайно прооперировали в Москве
- Минобороны РФ: Армия Сирии заняла Манбидж после ухода американцев
- Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни актрисы
- В России оформлен первый штраф за фейковые новости