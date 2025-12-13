Омбудсмен Володарский призвал не отпугивать абитуриентов педвузов «жесткой» отработкой
Омбудсмен Амет Володарский в эфире НСН рассказал, что в России уже несколько лет назад в детсадах и школах не хватало примерно 250 тысяч педагогов.
Студентам педвузов следует давать возможность отработки после обучения за счет государства, но это нужно делать без помощи жестких мер, в противном случает такое может отпугнуть абитуриентов. Об этом в беседе с НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Ранее в Госдуме предложили отправлять выпускников педагогических вузов на обязательную отработку в кадетские училища. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что схема должна работать так же, как недавно утвержденная система для медиков. Володарский поддержал эту идею, однако, по его мнению, инициатива должна быть нежесткой.
«Конечно, проблема нехватки педагогического состава есть. По данным РАНХиГС, еще три-четыре года назад по стране в школах и детских садах не хватало около 250 тысяч учителей и воспитателей. Вопрос надо решать, но когда речь идет о каких-то жестких мерах, то это неправильно. Когда вопрос касается образования, жесткого подхода не должно быть, потому что это отпугнет абитуриента от поступления в педагогический вуз. Действительно нужно предложить возможности отработки в госучреждениях, если человек учится за счет государства на контрактной основе, не добрав несколько баллов при поступлении в вуз. Чтобы у таких ребят была возможность отработать потраченные государством средства, или вернуть деньги за пять лет обучения. Можно придумать и другие мотивационные механизмы, но точно не императивным и военным способом. Если у абитуриента не будет выбора, и обязательная отработка по распределению станет единственной опцией, то это однозначно негативно отразится на популярности педагогического профиля», - заметил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что при подготовке будущих медиков для конкретных регионов в рамках целевого обучения начинающим специалистам необходимо выделять долю при строительстве жилья под аренду, которое будет оплачиваться из регионального бюджета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренера «Динамо» Заикина избили в результате дорожного конфликта в Астрахани
- Омбудсмен Володарский призвал не отпугивать абитуриентов педвузов «жесткой» отработкой
- Китай вошел в тройку главных поставщиков косметики в Россию
- В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
- Россияне стали реже ходить в кинотеатры
- Ученые забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле
- В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП
- Трамп анонсировал скорое начало наземных операций в Латинской Америке
- Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
- В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru