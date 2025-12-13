Омбудсмен Володарский призвал не отпугивать абитуриентов педвузов «жесткой» отработкой

«Конечно, проблема нехватки педагогического состава есть. По данным РАНХиГС, еще три-четыре года назад по стране в школах и детских садах не хватало около 250 тысяч учителей и воспитателей. Вопрос надо решать, но когда речь идет о каких-то жестких мерах, то это неправильно. Когда вопрос касается образования, жесткого подхода не должно быть, потому что это отпугнет абитуриента от поступления в педагогический вуз. Действительно нужно предложить возможности отработки в госучреждениях, если человек учится за счет государства на контрактной основе, не добрав несколько баллов при поступлении в вуз. Чтобы у таких ребят была возможность отработать потраченные государством средства, или вернуть деньги за пять лет обучения. Можно придумать и другие мотивационные механизмы, но точно не императивным и военным способом. Если у абитуриента не будет выбора, и обязательная отработка по распределению станет единственной опцией, то это однозначно негативно отразится на популярности педагогического профиля», - заметил собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что при подготовке будущих медиков для конкретных регионов в рамках целевого обучения начинающим специалистам необходимо выделять долю при строительстве жилья под аренду, которое будет оплачиваться из регионального бюджета.