«Яндекс»-падение

Акции «Яндекса» упали на торгах Московской биржи на 20%. На американской бирже Nasdaq падение составило почти 18%. Агентство ТАСС связывает процесс с обсуждением в Госдуме законопроекта о значимых информационных ресурсах. Сайт, информационная система или программа, «использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории России, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных», - говорится, в частности в документе. Законопроект предполагает ограничение на долю владения иностранными компаниями и физлицами в подобных ресурсах в 20%. Если это условие будет нарушено, в России будет запрещена реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе. Право на принятие решения о том, считать ли ресурс значимым, предлагается отдать правительственной комиссии.

«Яндекс» может оказаться в поле действия законопроекта в связи с тем, что его головная компания зарегистрирована в Нидерландах. Еще один российский интернет-гигант, Mail.Ru Group, также подпадает под действие законопроекта - его головная компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Падение акций Mail.ru на торгах в Лондоне оказалось значительно меньшим, около 2%. «Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом», - заявляла во время обсуждения проекта в профильном комитете гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, слова которой приводит РБК. «Серьезные риски для крупных игроков» усматривает в законопроекте и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Документ, по его словам, отправлен на доработку.

Ключевой для «Яндекса» рынок – это Россия, - заявил в интервью НСН руководитель службы корпоративных коммуникаций компании Илья Грабовский. Компания, по его словам, суммарно платит «более 38 млрд рублей налогов в год». В сентябре 2019 года «Яндекс» занял 24-ю строчку в мировом рейтинге самых быстрорастущих бизнесов мира от Fortune. Компания оценивалась в 9,6 миллиарда долларов. После обсуждения в Госдуме стоимость компании сократилась на полтора миллиарда долларов.

Дорогостоящее законотворчество.

