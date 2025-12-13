В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах

За неправильное размещение новогодних гирлянд на фасадах, окнах или подъездах россиянам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей — но только при нарушении правил пожарной безопасности. Об этом РИА Новости сообщил Евгений Машаров, член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, само по себе использование гирлянд снаружи зданий законом не запрещено. Однако если для их крепления нужно сверлить стены или устанавливать кронштейны, необходимо согласовать работы с управляющей компанией (УК) или ТСЖ.

При жалобе соседей или УК в МЧС сотрудники ведомства выезжают на место. Если выявят нарушения — например, использование уличных гирлянд, не предназначенных для наружного монтажа, — составляют протокол и инициируют административное производство.

Ранее председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин рассказал НСН, что при покупке гирлянд необходимо обратить внимание на производителя и защиту.

