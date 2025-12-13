В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах

По его словам, само по себе использование гирлянд снаружи зданий законом не запрещено. Однако если для их крепления нужно сверлить стены или устанавливать кронштейны, необходимо согласовать работы с управляющей компанией (УК) или ТСЖ.

При жалобе соседей или УК в МЧС сотрудники ведомства выезжают на место. Если выявят нарушения — например, использование уличных гирлянд, не предназначенных для наружного монтажа, — составляют протокол и инициируют административное производство.

Ранее председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин рассказал НСН, что при покупке гирлянд необходимо обратить внимание на производителя и защиту.

