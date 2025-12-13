Россияне стали реже ходить в кинотеатры

Зинякова обратила внимание на дефицит качественных кинокартин, ориентированных на зрителей старшего возраста. В качестве иллюстрации она привела опыт проката фильма «Иллюзия обмана 3».

По ее словам, создаётся впечатление, что эту аудиторию реально привлечь с помощью качественного контента с возрастными ограничениями 16+ и 18+. Спрос на такие фильмы чрезвычайно высок, а предложений на рынке явно недостаточно, добавила руководитель сети.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что помимо неравномерного распределения премьер по году и отсутствия таких технологичных форматов, как IMAX, 4D и 3D, привлечь зрителей в кинотеатры мешает скудное контентное предложение.

