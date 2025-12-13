Ученые забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле
Астрофизик из Гарварда Ави Леб предупредил о потенциальных угрозах, которые может нести межзвёздный объект 3I/ATLAS при сближении с Землёй. Об этом сообщает The Daily Star.
Учёный не исключает риска столкновения, если траектория объекта отклонится от расчётного курса.
Объект обнаружили 1 июля — позже исследователи подтвердили, что это комета из иной звёздной системы. Её кома достигает 24 км в диаметре, а возраст, по компьютерным расчётам, превышает 7,5 млрд лет (на 3 млрд лет старше Солнца). Вероятно, это древнейшая из наблюдаемых комет.
В августе Леб отметил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, однако природа этого свечения остаётся невыясненной.
Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) Анатолий Черепащук сказал НСН, что загадочный внеземной объект 3I/ATLAS является очень быстрой кометой, а не инопланетным кораблем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле
- В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП
- Трамп анонсировал скорое начало наземных операций в Латинской Америке
- Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
- В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники
- Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
- Депутат Миронов призвал увеличить часы математики и истории вместо «непонятных» предметов
- ГД рассмотрит ограничения для скрывающихся за границей россиян
- Константинов предложил регионам Украины провести референдумы о самоопределении
- Производящая мультфильм о Бубе компания не продлила права в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru