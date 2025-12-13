Ученые забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле

Астрофизик из Гарварда Ави Леб предупредил о потенциальных угрозах, которые может нести межзвёздный объект 3I/ATLAS при сближении с Землёй. Об этом сообщает The Daily Star.

Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли

Учёный не исключает риска столкновения, если траектория объекта отклонится от расчётного курса.

Объект обнаружили 1 июля — позже исследователи подтвердили, что это комета из иной звёздной системы. Её кома достигает 24 км в диаметре, а возраст, по компьютерным расчётам, превышает 7,5 млрд лет (на 3 млрд лет старше Солнца). Вероятно, это древнейшая из наблюдаемых комет.

В августе Леб отметил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, однако природа этого свечения остаётся невыясненной.

Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) Анатолий Черепащук сказал НСН, что загадочный внеземной объект 3I/ATLAS является очень быстрой кометой, а не инопланетным кораблем.

ФОТО: Zuma / ТАСС
