Тренера «Динамо» Заикина избили в результате дорожного конфликта в Астрахани
В Астрахани произошёл инцидент с участием тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина — он подвергся нападению в ходе дорожного конфликта.
По словам Заикина, вечером после тренировки его автомобиль стал объектом агрессивного манёвра: синий BMW начал подрезать машину тренера, в результате чего она оказалась на обочине и получила повреждения.
Как рассказал спортсмен в беседе с РЕН ТВ, водитель BMW первым спровоцировал конфликт — выкрикивал оскорбления и пытался догнать его автомобиль. После серии угроз Заикин решил выйти из машины.
В этот момент злоумышленник вместе с пассажирами своего авто набросился на тренера. В результате нападения Георгий Заикин потерял сознание.
Ранее в Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
