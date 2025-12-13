Тренера «Динамо» Заикина избили в результате дорожного конфликта в Астрахани

В Астрахани произошёл инцидент с участием тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина — он подвергся нападению в ходе дорожного конфликта.

По словам Заикина, вечером после тренировки его автомобиль стал объектом агрессивного манёвра: синий BMW начал подрезать машину тренера, в результате чего она оказалась на обочине и получила повреждения.

Как рассказал спортсмен в беседе с РЕН ТВ, водитель BMW первым спровоцировал конфликт — выкрикивал оскорбления и пытался догнать его автомобиль. После серии угроз Заикин решил выйти из машины.

В этот момент злоумышленник вместе с пассажирами своего авто набросился на тренера. В результате нападения Георгий Заикин потерял сознание.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
