Тренера «Динамо» Заикина избили в результате дорожного конфликта в Астрахани

По словам Заикина, вечером после тренировки его автомобиль стал объектом агрессивного манёвра: синий BMW начал подрезать машину тренера, в результате чего она оказалась на обочине и получила повреждения.

Как рассказал спортсмен в беседе с РЕН ТВ, водитель BMW первым спровоцировал конфликт — выкрикивал оскорбления и пытался догнать его автомобиль. После серии угроз Заикин решил выйти из машины.

В этот момент злоумышленник вместе с пассажирами своего авто набросился на тренера. В результате нападения Георгий Заикин потерял сознание.

