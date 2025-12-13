Китай вошел в тройку главных поставщиков косметики в Россию

Объём поставок из Поднебесной вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило стране войти в топ‑3 экспортёров декоративной и уходовой косметики в Россию.

В тройке лидеров наряду с Китаем — Южная Корея и Франция. При этом Китай поднялся на третью строчку, обойдя Польшу и заняв её место в рейтинге.

Общий импорт косметики в Россию за девять месяцев также продемонстрировал рост: закупки увеличились на 11% и достигли 863,7 млн долларов. Распределение основных поставок по странам выглядит следующим образом: Южная Корея — 273,9 млн долларов; Франция — 118,9 млн долларов; Китай — 115,4 млн долларов.

Ранее основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов рассказывал НСН, что число ногтевых моностудий достигло своего потолка и открывать их уже бессмысленно.

