Китай вошел в тройку главных поставщиков косметики в Россию
По данным анализа РИА Новости (на основе информации платформы ООН Comtrade и национальных статистических ресурсов), за первые девять месяцев текущего года Китай существенно укрепил свои позиции на российском рынке косметики.
Объём поставок из Поднебесной вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило стране войти в топ‑3 экспортёров декоративной и уходовой косметики в Россию.
В тройке лидеров наряду с Китаем — Южная Корея и Франция. При этом Китай поднялся на третью строчку, обойдя Польшу и заняв её место в рейтинге.
Общий импорт косметики в Россию за девять месяцев также продемонстрировал рост: закупки увеличились на 11% и достигли 863,7 млн долларов. Распределение основных поставок по странам выглядит следующим образом: Южная Корея — 273,9 млн долларов; Франция — 118,9 млн долларов; Китай — 115,4 млн долларов.
Ранее основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов рассказывал НСН, что число ногтевых моностудий достигло своего потолка и открывать их уже бессмысленно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай вошел в тройку главных поставщиков косметики в Россию
- В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
- Россияне стали реже ходить в кинотеатры
- Ученые забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле
- В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП
- Трамп анонсировал скорое начало наземных операций в Латинской Америке
- Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
- В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники
- Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
- Депутат Миронов призвал увеличить часы математики и истории вместо «непонятных» предметов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru