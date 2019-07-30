Интернет-омбудсмен признал возможность национализации «Яндекса»

В течение ближайших двух месяцев под контролем государства может оказаться крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс». С таким прогнозом выступила инвесткомпания «Ренессанс Капитал» после внесения в Госдуму законопроекта о запрете иностранного владения «значимыми» интернет-ресурсами.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, что в российских условиях нельзя исключать самые невероятные сценарии.

«Да, это может случиться, я такого отрицать не могу. У нас много чего случается в последнее время. Но я не вижу смысла проводить национализацию «Яндекса». Он не относится к инфраструктурным компаниям такого уровня, как, например, госмонополии. Кто будет работать с людьми, кто будет придумывать новые идеи, отвечать за их реализацию? Это плохая идея, и вряд ли она заслуживает внимания», - сказал он.