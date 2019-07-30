Интернет-омбудсмен признал возможность национализации «Яндекса»
Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, что это нанесет удар по развитию информационных технологий в России.
В течение ближайших двух месяцев под контролем государства может оказаться крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс». С таким прогнозом выступила инвесткомпания «Ренессанс Капитал» после внесения в Госдуму законопроекта о запрете иностранного владения «значимыми» интернет-ресурсами.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, что в российских условиях нельзя исключать самые невероятные сценарии.
«Да, это может случиться, я такого отрицать не могу. У нас много чего случается в последнее время. Но я не вижу смысла проводить национализацию «Яндекса». Он не относится к инфраструктурным компаниям такого уровня, как, например, госмонополии. Кто будет работать с людьми, кто будет придумывать новые идеи, отвечать за их реализацию? Это плохая идея, и вряд ли она заслуживает внимания», - сказал он.
По мнению эксперта, внесенный единороссом Антоном Горелкиным законопроект об ограничении права иностранцев владеть и управлять «информационно значимыми» для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами чреват непредсказуемыми последствиями для развития информационных технологий в России.
«Закон ставит под вопрос само сосуществование российской IT-отрасли с мировой. Не говоря уже о финансировании российских компаний, присутствии иностранных игроков на российском рынке для развития каких-то перспективных технологий. Это первое последствие. Второе – это абсолютное выдавливание российских мозгов за рубеж. Те, у кого есть идеи, уже не будут даже рассматривать возможность сделать это в России. Потому что ни один инвестор в здравом уме не будет инвестировать в ту юрисдикцию, где в случае успеха у него отберут право собственности», - отметил он.
С другой стороны, на таких законопроектах можно хорошо заработать, считает Мариничев.
«Даже мифические инициативы будут ронять стоимость компаний. «Яндекс» - компания публичная. Внося такую инициативу, вы можете хорошо сыграть на стоимости ценных бумаг. Или это может быть первым звоночком передела собственности в отрасли», - предположил он.
Отметим, что головная структура «Яндекса» - Yandex N.V. - зарегистрирована в Нидерландах. Крупнейший акционер Yandex N.V., российский бизнесмен Аркадий Волож, которому принадлежат 10,1% акций компании, с 2016 года имеет также гражданство Мальты.
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