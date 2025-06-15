Неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Москвы

По данным МК, 14 июня на улице Юровской на северо-западе Москвы неизвестный, вооружённый травматическим пистолетом, напал на 51-летнего инструктора боевых искусств Романа Грузинова. Нападение произошло возле детского сада. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями.

Грузинов назвал нападавшего психопатом и заявил, что не знаком с ним.

«Сейчас нахожусь в больнице», - добавил Грузинов.

Роман Грузинов — инструктор международного класса, офицер спецназа, награждён правительственными медалями. Он имеет 30-летний стаж занятий боевыми искусствами и участвовал в контртеррористических операциях, служил в Югославии и на Северном Кавказе с 1999 по 2003 год.

Ранее житель Тверской области был задержан за то, что обстрелял подростков из пневматической винтовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».