Неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Москвы
В Москве неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по вице-президенту федерации боевых искусств столицы России Роману Грузинову. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По данным МК, 14 июня на улице Юровской на северо-западе Москвы неизвестный, вооружённый травматическим пистолетом, напал на 51-летнего инструктора боевых искусств Романа Грузинова. Нападение произошло возле детского сада. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями.
Грузинов назвал нападавшего психопатом и заявил, что не знаком с ним.
«Сейчас нахожусь в больнице», - добавил Грузинов.
Роман Грузинов — инструктор международного класса, офицер спецназа, награждён правительственными медалями. Он имеет 30-летний стаж занятий боевыми искусствами и участвовал в контртеррористических операциях, служил в Югославии и на Северном Кавказе с 1999 по 2003 год.
Ранее житель Тверской области был задержан за то, что обстрелял подростков из пневматической винтовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru