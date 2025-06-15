СМИ: Российская бодибилдерша утонула в Таиланде

По информации «Вечерней Москвы», Юлия попала в смертоносное отбойное течение на пляже Банг-Тао на острове Пхукет.

Как сообщили очевидцев, когда спортсменку извлекли из воды, она уже не дышала.

Отмечается, что после того как бригада скорой помощи госпитализировала Юлию, местные медики в течение суток прикладывали все усилия для её спасения, но, к сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Ранее глава таиландского туристического управления (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун заявил, что Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для граждан России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».