СМИ: Российская бодибилдерша утонула в Таиланде
Российская спортсменка Юлия Родина, которая профессионально занималась бодибилдингом, погибла на Пхукете в Таиланде. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По информации «Вечерней Москвы», Юлия попала в смертоносное отбойное течение на пляже Банг-Тао на острове Пхукет.
Как сообщили очевидцев, когда спортсменку извлекли из воды, она уже не дышала.
Отмечается, что после того как бригада скорой помощи госпитализировала Юлию, местные медики в течение суток прикладывали все усилия для её спасения, но, к сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Ранее глава таиландского туристического управления (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун заявил, что Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для граждан России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru