В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки
Россия не возражает против продления зерновой сделки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН прошли в Женеве.
По итогам консультаций в МИД заявили, что РФ не возражает против продления договоренностей, но только на 60 дней. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
Переговоры в Женеве дипломат назвал «откровенными и подробными». По его словам, Москва будет наблюдать за реализацией договоренностей и в зависимости от этого формировать дальнейшую позицию по «Черноморской инициативе».
За бессрочное продление зерновой сделки ранее высказался глава офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Киев ведет консультации с членами Совета безопасности ООН, передает НСН.
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