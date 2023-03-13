В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки

Переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН прошли в Женеве.

По итогам консультаций в МИД заявили, что РФ не возражает против продления договоренностей, но только на 60 дней. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

Переговоры в Женеве дипломат назвал «откровенными и подробными». По его словам, Москва будет наблюдать за реализацией договоренностей и в зависимости от этого формировать дальнейшую позицию по «Черноморской инициативе».

За бессрочное продление зерновой сделки ранее высказался глава офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Киев ведет консультации с членами Совета безопасности ООН, передает НСН.

