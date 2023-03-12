Захарова констатировала блокировку российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки украинской стороны продлить «зерновую сделку» в своем Telegram-канале 12 марта.

Российская сторона считает, что договоренности о помощи в преодолении продовольственного кризиса в странах Африки, Азии и Латинской Америки, заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года, должны соблюдаться.



«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», – заявила Захарова.



По данным Захаровой, новый раунд консультаций межведомственной российской делегации по «черноморской инициативе»с с генсекретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан и главой УКГВ Мартином Гриффитсом состоится в Женеве 13 марта.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что украинские власти выполняют все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, а потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.



