Захарова констатировала блокировку российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки

Россия знает о попытках сторон продлить «черноморскую инициативу», второй срок действия которой истекает 18 марта. При этом с российской стороной никто не вел переговоров о продлении «зерновой сделки». Москва констатирует выполнение украинской части договоренностей и блокировку российского сельскохозяйственного эксперта из-за западных санкций.

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Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки украинской стороны продлить «зерновую сделку» в своем Telegram-канале 12 марта.

Российская сторона считает, что договоренности о помощи в преодолении продовольственного кризиса в странах Африки, Азии и Латинской Америки, заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года, должны соблюдаться.

«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», – заявила Захарова.

По данным Захаровой, новый раунд консультаций межведомственной российской делегации по «черноморской инициативе»с с генсекретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан и главой УКГВ Мартином Гриффитсом состоится в Женеве 13 марта.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что украинские власти выполняют все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, а потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЗерноМИД РФМария Захарова
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