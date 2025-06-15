На Кубани задержали трех человек за попытку теракта на железной дороге

Транспортная полиция на Кубани задержала троих мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф вблизи станции «Краснодар-2». Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

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По информации МВД Медиа, в полицию поступило сообщение от сотрудников Северо-Кавказской железной дороги о частичном повреждении релейного шкафа рядом со станцией «Краснодар-2». В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет, двое из которых ранее были судимы.

По данным правоохранителей, молодые люди согласились на преступление за деньги, получив предложение через мессенджер. Они пытались поджечь шкаф, но не смогли завершить задуманное до конца. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее фициальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что 1 июня в результате терактов в Брянской и Курской областях семь человек погибли, более ста пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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