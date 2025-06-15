Генконсульство РФ: Перебои в авиасообщении затронули порядка 10 тысяч россиян в ОАЭ

По информации генконсульства, из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в ОАЭ возникли перебои с авиасообщением, которые затронули около 10 тысяч россиян. Основная часть граждан уже вылетела или была перенаправлена, около трёх тысяч человек всё ещё ожидают вывоза, уточнили в генконсульстве.

Генконсульство сообщило, что взаимодействует с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами для решения вопроса, отметив роль «Аэрофлота» в организации вывозных рейсов, который оперативно запустил маршруты, обходящие закрытое воздушное пространство.

Отмечается, что Emirates и Etihad также выполняют рейсы по альтернативным маршрутам, а вот Air Arabia временно приостановила перевозки и примерно тысяча пассажиров ожидает подтверждения новых дат вылетов.

В целом ситуация стабилизируется — рейсы постепенно восстанавливаются, а меры по эвакуации усиливаются, подчеркнули в генконсульстве.

15 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 2 тысяч российских туристов не могут вернуться в Россию из ОАЭ в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».