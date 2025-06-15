Умер известный советский теннисист Владимир Коротков

14 июня умер заслуженный мастер спорта СССР Владимир Викторович Коротков. Об этом сообщает Федерации тенниса России (ФТР).

Владимир Коротков родился 23 апреля 1948 года в Москве. Теннисом он начал заниматься с пяти лет. Трижды становился чемпионом СССР — один раз в одиночном разряде (1977 год) и дважды в парном (1964 и 1966 годы).

В 1967 году Коротков завоевал золото Спартакиады народов СССР в составе команды Москвы. Также он четырежды выигрывал Кубок СССР, представляя ЦСКА.

На юниорском уровне теннисист добился значительных успехов, став победителем трёх турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос» (1965) и дважды — Уимблдон (1965 и 1966).

В период с 1966 по 1977 год он входил в число десяти сильнейших теннисистов СССР. С 1969 по 1974 год принимал участие в 13 матчах Кубка Дэвиса, защищая честь страны на международной арене.

