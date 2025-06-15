Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана

«Он (Путин) готов», - сказал Трамп.

Трамп добавил, что Путин позвонил ему по данному поводу, и они подробно обсудили ситуацию в ходе продолжительного разговора.

Трамп также отметил, что США при необходимости готовы вмешаться, однако на текущий момент страна не принимает участия в конфликте.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с президентом США российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и сообщил о готовности российской стороны осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.