Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп открыт к участию российского лидера Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
«Он (Путин) готов», - сказал Трамп.
Трамп добавил, что Путин позвонил ему по данному поводу, и они подробно обсудили ситуацию в ходе продолжительного разговора.
Трамп также отметил, что США при необходимости готовы вмешаться, однако на текущий момент страна не принимает участия в конфликте.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с президентом США российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и сообщил о готовности российской стороны осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генконсульство РФ: Перебои в авиасообщении затронули порядка 10 тысяч россиян в ОАЭ
- Умер известный советский теннисист Владимир Коротков
- Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
- СМИ: Российский удар повредил здание американской корпорации Boeing в Киеве
- СМИ: Российская бодибилдерша утонула в Таиланде
- СМИ: По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атак Израиля
- Неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Москвы
- На Кубани задержали трех человек за попытку теракта на железной дороге
- Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана
- Турция с 1 июля поднимает плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru