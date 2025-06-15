Турция с 1 июля поднимает плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

По словам Уралоглу, стоимость золотого франка, которая служит основой для расчёта сборов с судов, проходящих через турецкие проливы без остановки, будет повышена до $5,83.

Он напомнил, что ранее стоимость золотого франка оставался неизменным на уровне $0,8 в течение 39 лет, пока его начали постепенно увеличивать три года назад. Таким образом, новое изменение станет уже четвёртым по счёту обновлением тарифа.

Уралоглу также подчеркнул, что поступления от этих сборов позволяют Турции развивать необходимую инфраструктуру и системы мониторинга судоходства в проливах.

По данным турецких властей, только в 2024 году через проливы без остановок прошли более 51 тысячи судов, что принесло стране $227,4 млн дохода. Размер пошлин определяется на основе стоимости золотого франка с момента подписания Конвенции Монтрё в 1936 году — документа, восстановившего суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное море со Средиземным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».