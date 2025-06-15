СМИ: Российский удар повредил здание американской корпорации Boeing в Киеве

По информации FT, сотрудники компании, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты в Украине (ACC) заявили, что офис Boeing подвергся одной из самых мощных атак за весь период военных действий.

При этом заместитель генерального директора Boeing по взаимодействию с Украиной Андрей Корягин отметил, что, несмотря на нанесённый ущерб, работа офиса не была прервана.

В публикации также говорится, что авиаудар по офису американской корпорации может вызвать недовольство у президента США Дональда Трампа, ранее заявлявшего о своём растущем разочаровании в политике Москвы.

Тогда МО РФ сообщало, что ночью 9 июня российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Дубно Ровенской области, а также по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников и складам ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».