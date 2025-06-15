Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана

Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов Израиля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тегеране.

Иранский футболист «Оренбурга» застрял на родине

В посольстве России в Тегеране заявили, что работа по оказанию поддержки гражданам уже давно находится в активной стадии. Все контактные данные дипломатической миссии, включая номера горячей линии, размещены на официальных ресурсах посольства, также принимаются обращения от россиян, находящихся в Иране.

В посольстве добавили, что передвижения российских граждан осуществляются, в том числе через сухопутные пункты пропуска — в частности, на границе между Ираном и Азербайджаном.

В посольстве отметили, что среди пострадавших в результате авиаударов Израиля по объектам в Иране, начавшихся 13 июня, россиян нет.

Ранее в пресс-службе ФК «Оренбурга» сообщили, что иранский футболист клуба Саид Сахархизан испытывает трудности с вылетом из Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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