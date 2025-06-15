Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана

В посольстве России в Тегеране заявили, что работа по оказанию поддержки гражданам уже давно находится в активной стадии. Все контактные данные дипломатической миссии, включая номера горячей линии, размещены на официальных ресурсах посольства, также принимаются обращения от россиян, находящихся в Иране.

В посольстве добавили, что передвижения российских граждан осуществляются, в том числе через сухопутные пункты пропуска — в частности, на границе между Ираном и Азербайджаном.

В посольстве отметили, что среди пострадавших в результате авиаударов Израиля по объектам в Иране, начавшихся 13 июня, россиян нет.

Ранее в пресс-службе ФК «Оренбурга» сообщили, что иранский футболист клуба Саид Сахархизан испытывает трудности с вылетом из Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».